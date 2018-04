Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul sau, Chen a disparut. El a parasit China, si odata cu asta, viata publica, si a ales un drum cu totul diferit. Insa, la 44 de ani, Chen, care locuieste acum in Singapore, s-a decis sa vorbeasca din nou public. El povesteste ca ceea ce l-a convins sa renunte la tot ce construise si sa…

- Cea mai mare companie americana din domeniul comertului cu amanuntul la nivel mondial, Walmart a anuntat miercuri ca anul acesta isi va exinde serviciul de livrare pentru produsele alimentare in peste 100 de magazine din SUA, relateaza Business Insider. Serviciul care ofera livrare in doar…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Vanzatoarea cheama o colega in ajutor, dar animalul se face repede nevazut. Compania a reactionat si a transmis ca a retras imediat toate produsele din vitrina pentru distrugere, fiind restabilite conditiile igienico-sanitare. „Ne cerem scuze clientilor pentru incidentul regretabil din Curtea de Arges.…

- Șefii agențiilor americane de securitate recomanda cetațenilor americani sa nu mai foloseasca smartphone-uri Huawei și ZTE de teama ca vor fi spionați, potrivit CNBC . In total, șefii a șase servicii de spionaj au facut aceasta recomandare, inclusiv cei ai FBI, CIA și NSA. Aceștia au depus marturie…

- O femeie a murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat cu un cutit persoanele care se aflau intr-un mall din Beijing, scrie Reuters. Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan, titreaza…

- Un gigant al comertului virtual si-a propus sa il revolutioneze si pe cel obisnuit. Vorbim despre Amazon, care a deschis in Seattle, Statele Unite, primul magazin din lume fara case de marcat. Este vorba despre un magazin alimentar pe care angajaţii săi îl testau deja de mai bine de…

- Lego Group, care a anuntat in septembrie ca va concedia 8% din forta de munca, transmite ca va colabora cu una dintre cele mai mari firme din domeniul hi-tech din China, pentru a produce jocuri online pentru copii. Cei mai mari actori din industria jucariilor incearca sa navigheze spre mediul online,…