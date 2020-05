Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul de lux Neiman Marcus a solicitat joi sa intre sub protectia capitolului 11 din Legea falimentului din SUA, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters.Masurile adoptate in martie in SUA pentru stoparea raspandirii epidemiei au fortat…

- Grupul Neiman Marcus se pregateste sa solicite protectia impotriva falimentului inca din aceasta saptamana, devenind primul mare operator de magazine de imbracaminte din SUA care a cedat la caderea economica din cauza epidemiei de coronavirus, au informat surse din cadrul companiei, potrivit ReutersCitește…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat vineri ca mai multe rute din Romania raman suspendate, astfel ca zborurile spre Franta si Germania sunt suspendate pana pe 3 mai, iar rutele spre Olanda, Elvetia si Marea Britanie raman suspendate pana pe 30 aprilie. Clientii vor primi automat in contul…

- Grupul media Conde Nast va opera reduceri de salarii si de personal din cauza impactului economic pe care il va avea criza sanitara provocata de Covid-19, informeaza Variety, potrivit news.ro.Compania a anuntat prin CEO-ul Roger Lynch ca vor fi facute reduceri de salarii cu pana la 20%, in…

- Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile…

- Conducerea companiei transmite pe aceasta cale sincere condoleanțe familiei greu incercate și ii asiguram de tot sprijinul pentru a merge inainte dupa aceasta pierdere irecuperabila. Fostul nostru coleg a venit ultima oara la fabrica pe 28 martie 2020. Avea 48 de ani. Ca modalitate suplimentara…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a confirmat existența unui caz de infectare cu coronavirus la un pilot de la compania Tarom."Este adevarat. Avem un pilot de la Tarom infectat cu coronavirus", a declarat pentru Q Magazine ministrul Lucian Bode.Potrivit Romania TV, este vorba despre un copilot…

- Matt Gaetz din Florida si Doug Collins din Georgia au anuntat luni ca se afla, pentru doua saptamani, in izolare autoimpusa, la recomandarea facuta de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pentru oricine a venit in contact cu virusul. Ambii congresmeni spun ca nu prezinta simptome.…