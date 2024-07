Stiri pe aceeasi tema

- Romania are noroc cu canicula! Suna cinic insa temperaturile extrem de mari de afara au dus la un consum crescut de energie electrica. Lucru perferct in condițiile in care, conform celei mai noi raportari INS, consumul de energie a scazut in 2024. Resursele de energie primara ale Romaniei au scazut…

- Resursele de energie primara ale Romaniei au scazut cu 5%, iar cele de energie electrica s-au diminuat cu 2,4%, in primele cinci luni ale acestui an fata de perioada similara din 2023, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.

- Productia industriala a crescut, in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada corespunzatoare din 2023, cu 0,8% ca serie bruta si cu 0,2% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, arata datele Institutului National de Statistica, potrivit Agerpres.In…

