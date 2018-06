Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Iuliana Luciu și Andreea Podarescu ia amploare, dupa ce fosta asistenta TV a transmis printr-un mesaj facut public ca și-a contactat avocata pentru ca i-a fost denigrata imagine. Toate astea, pentru ca vedeta a lasat un comentariu jignitor pe o rețea de socializare, conștienta fiind…

- Neintelegerile dintre Andreea Podarescu si Iuliana Luciu nu se opresc aici. Cele doua se bat pe George, barbatul cu care Andreea Podarescu are un copil, si care ar avea legatura si cu Iuliana Luciu. In conflictul celor doua intervine si Roxana Vasniuc, care sare in apararea Andreei Podarescu.

- Liliana, o fatE de numai 18 ani, "i-a pus capEt zilelor intr-un "ifonier, acolo unde s-a spanzurat cu o poesE de lenjerie de bara metalicE. Tragedia a marcat pe mul:i, intrucat s-a spus cE iubirea a fost de vinE. }nsE, potrivit unor noi informa:ii, ar fi fost vorba de o iubire volnavE.

- Ii place sportul, in adolescenta si-a dorit o cariera de jucator profesionist de rugby iar acum cand are o cariera in afaceri si propria familie a descoperit placerea de a scrie carti pentru copii. Maya the Mouse este o poveste despre diversitate, in...

- In urma publicarii unei informații pe un site local, care facea referire la faptul ca un șef de serviciu din Primaria Campia Turzii ar fi primit o șpaga de 5.000 de euro, primarul Dorin Lojigan a anunțat ca a depus o plangere la DNA Cluj, dar și ca a depus o plangere penala pentru denunț calomnios impotriva…

- PNL, USR si Platforma Romania 100 critica intentia Guvernului de a suspenda contributiile la Pilonul II de pensie de la 1 iulie 2018 si pana la finalul anului. Informatia a fost confirmata duminica intr-un proiect de lege al Executivului, insa aceasta...

- Ministrul Agriculturii Petre Daea comenteaza plangerea depusa de liderul liberal Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, spunand ca acesta "cuteaza sa intineze speranta romanului de mai bine, printr-un act mizerabil si iresponsabil" si considera ca o astfel de actiune il descalifica…