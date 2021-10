In Craiova nu exista nici o solutie pentru deseurile vegetale. Cei care au de suferi sunt craiovenii care nu pot scapa de resturile vegetale din propriile gospodarii. Operatorul de salubritate nu colecteaza aceste deșeuri fiindca nu are unde sa le depoziteze. Stația de compostare unde trebuie sa ajunga aceste deșeuri nu este funcționala. Cine vrea sa fie un cetatean civilizat in orasul acestea, cum vor multi, si sa respecte regulile, nu are de ales cand vine vorba de deseurile vegetale. Unde sa pui crengile copacilor sau resturile de plante din gospodarie, rezultate in urma curateniei de toamna…