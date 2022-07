Stiri pe aceeasi tema

- Resturile uriașei rachete chinezești care a livrat luni un nou modul stației spațiale sunt așteptate sa cada pe Pamant la inceputul saptamanii viitoare, a anunțat Comandamentului Spațial al SUA, care urmarește traiectoria rachetei, potrivit CNN.

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c

- Fondatorul și CEO-ul SpaceX Elon Musk a furnizat Ucrainei echipamente de comunicații prin satelit Starlink, a anunțat ministerul ucrainean al apararii. Intr-un tweet de sambata, Ministerul ucrainean al Apararii a declarat: „Multitaskerul @elonmusk reușește nu doar sa lucreze la pregatirile pentru misiunea…

- Din noul pachet de ajutoare militare pe care SUA il va trimite Ucrainei fac parte patru sisteme HIMARS, 1.000 de rachete antitanc de tip Javelin si patru elicoptere Mi-17, potrivit lui Colin Kahl, subsecretarul american al Apararii.

- "Nimeni nu se indoieste ca Bricul Mircea este un real ambasador al Fortelor Navale Romane si al poporului roman in lumeldquo; Nava Scoala Mircea si a completat vocatia de diplomatie navala cu cea de ambasador al Romaniei sustenabile Titlul i a fost acordat marti, 31 mai 2022, de Guvernul Romaniei, prin…

- Militanți kurzi au tras rachete și obuze de mortier din Siria intr-un atac asupra unui post militar de frontiera din sud-estul Turciei joi, ranind patru soldați turci și un civil, a anunțat Ministerul turc al Apararii, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania, prima țara care va produce și folosi SkyCeptor, noul sistem de rachete Patriot. Memorandumul cu americanii a fost semnat Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat, miercuri, in Prahova, ca Romania va deveni prima tara care ar putea folosi pe teren cea mai noua versiune a sistemului de…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea declara, in mod oficial, razboi Ucrainei in 9 mai, o mișcare care ar permite mobilizarea completa a forțelor de rezerva ale Rusiei, in condițiile in care eforturile pentru invadarea Ucrainei continua sa se clatine, considera oficiali americani și occidentali,…