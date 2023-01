Stiri pe aceeasi tema

- Bucati dintr-o racheta ruseasca lansata sambata asupra Ucrainei au fost descoperite pe teritoriul Republicii Moldova de o patrula a politiei de frontiera, informeaza Ministerul de Interne de la Chisinau. „Urmare a bombardamentelor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, o patrula a politiei de frontiera…

- Urmare a bombardamentelor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, o patrula a poliției de frontiera a descoperit, in aceasta dupa amiaza, in zona sectorului de frontiera Larga (r. Briceni), resturile unei rachete, provenita din atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei. Este cel de-al 3 caz in care resturi…

- O racheta lansata de ruși și doborata de sistemul antiaerian ucrainean a cazut luni in extremitatea de nord a localitații Naslavcea din Republica Moldova, aflata la granița cu Ucraina, fara a exista victime, conform primelor informații transmise de Ministerul de Interne de la Chișinau, scrie Unimedia…

- UPDATE 11:00// Poliția de Frontiera informeaza ca și-au reluat activitatea PTF Otaci, PTF Briceni, PTF Larga, PTF Lipcani-Podvirevka. Amintim punctele de trecere și-au intrerupt programul de lucru din motive de securitate, autoritațile din Ucraina nu au permis trecerea frontierei in contextul riscurilor…