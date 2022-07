Stiri pe aceeasi tema

- Resturile uriașei rachete chinezești care a livrat luni un nou modul stației spațiale sunt așteptate sa cada pe Pamant la inceputul saptamanii viitoare, a anunțat Comandamentului Spațial al SUA, care urmarește traiectoria rachetei, potrivit CNN.

- China se pregatește sa lanseze duminica o alta racheta de mari dimensiuni. Va fi o reluare a doua lansari anterioare ale aceleiasi rachete, Long March 5B, care este una dintre cele mai mari rachete utilizate in prezent si este proiectata sa transporte pe orbita modulele masive ale statiei spatiale chineze…

- Fenomen spectaculos pe cer in iulie: Cometa uriașa K2 trece pe langa Pamant. Cand va putea fi observata O cometa observata pentru prima data in urma cu 5 ani trece in luna iulie pe langa Pamant. Este vorba de cometa K2, un corp ceresc foarte important pentru astronomii din lume. Fenomenul este așteptat…

- O racheta rusa a trecut duminica "la o inalțime critica" deasupra centralei nucleare, susține Energoatom: „orice avarie a unitații energetice existente va duce la consecințe grave și ar putea amenința lumea cu o catastrofa nucleara teribila”. Compania nucleara de stat ucraineana Energoatom a acuzat…

- Presedintele rus Vladimir Putin se declara marti ”mandru” de faptele militarilor sai in Ucraina si se angajeaza sa consolideze si mai mult armata rusa, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Astronomii au descoperit gaura neagra cu cea mai rapida crestere din ultimele noua miliarde de ani, a anuntat miercuri Universitatea Nationala din Australia (ANU), anunta dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Irina Begu (Romania, 63 WTA) a primit o amenda uriașa, in cuantum de 10.000 de dolari, dupa ce a lovit din greșeala un copil cu racheta, in timpul meciului cu Ekaterina Alexandrova (Rusia, 31 WTA). Chiar daca a scapat doar cu avertisment și nu a fost descalificata de arbitrul meciului de joi cu Ekaterina…

- Romanca Irina Begu (31 de ani, locul 63 WTA) a reusit sa se califice in turul al 3-lea de la Roland Garros, in urma unui meci intens cu Ekaterina Alexandrova (27 de ani, locul 31 WTA), cu scorul de 6-7 (3), 6-3, 6-4. In timpul meciului, din cauza nervilor, jucatoarea noastra a avut un gest socant. A…