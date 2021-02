Stiri pe aceeasi tema

- Olanda a schimbat condițiile de calatorie. Incepand de sambata, toți cetațenii care vor sa calatoreasca in aceasta țara sunt obligați sa se testeze pentru coronavirus inainte de imbarcarea in avion. Compania Tarom anunța ca toți pasagerii care calatoresc spre Amsterdam sunt nevoiți sa se testeze pentru…

- Autoritatile aeronautice din Indonezia au anuntat, simbata, ca au pierdut contactul cu un avion de pasageri de tip Boeing care efectua o cursa interna, scrie digi24.ro. Autoritațile locale anunța ca aeronava a cazut in largul coastelor indoneziene. Resturi ale avionului si fragmente umane au fost descoperite…

- Autoritatile aeronautice din Indonezia au anuntat ca un avion de pasageri, de tip Boeing, care efectua o cursa interna, s-a prabușit in largul coastelor indoneziene și ca deja au inceput sa fie gasite ramașițe ale acestuia, transmite digi24.ro.

- Un avion Boeing 737 al companiei Sriwijaya Air a disparut de pe ecraanele radarelor la scurt timp dupa decolare, anunța Deutsche Welle. Aparatul de zbor a pierdut peste 3.000 de metri altitudine in mai puțin de un minut, conform FlightRadar24. Traseul zborului SJ182 care se termina la nord de Jakarta,…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, s-a dezechilibrat și a fost la un pas sa cada, marți, la ceremonialul de sfințire a apei care va fi imbuteliata și imparțita credincioșilor de Boboteaza. Un incident similar s-a petrecut exact in urma cu un an, la aceeași ceremonie, cand prelatul era sa cada de…

- In schimb, grupul aeronautic european a livrat 64 de aeronave in noiembrie, catre 31 de clienti, astfel incat totalul avioanelor livrate in acest an a ajuns la 477. Livrarile includ sapte modele A350, avioane mari, destinate curselor pe distante lungi, si 56 de aeronave cu un singur culoar. In octombrie,…

- Radu Iordache, 28 ani, absolvent al Universitații Tehnice Delft din Olanda, unde a gandit un avion al anului 2030 alaturi de o echipa de studenți, a ramas ca software developer in Țarile de Jos și spune ca, deși a simțit decepția romanilor inainte de alegeri, nu e o scuza ca nu ai cu cine vota „cat…

- Un avion de pasageri a fost intors la sol, pe Aeroportul „Henri Coanda" din Otopeni, din cauza unei „indicații neconforme”. Cursa trebuia sa ajunga la Londra, insa va avea o intarziere de aproximativ 120 de minute.