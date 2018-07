Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a semnat ordinul de numire a doctorului Alexandra Anca Muresan în functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant, informeaza miercuri MS.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, la Slatina, ca pregateste un act normativ pentru asigurarea continuitatii si decontarii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, precizand ca acesta va cuprinde si criterii de evaluare a eficientei acestora. Ministrul a…

- Ministerul Sanatatii a aprobat, vineri, memorandumul pentru organizarea concursului de ocupare a postului de director al Agentiei Nationale de Transplant, ministrul Sorina Pintea anuntand un proces de reorganizare a institutiei si o regandire a legislatiei in domeniul transplantului.

- Spitalul Judetean de Urgenta Bacau ar putea fi dotat cu un nou aparat de radioterapie, iar Spitalul din Buhusi va primi fonduri in valoare de un milion de lei pentru achizitionarea echipamentelor de radiologie, a informat Ministerul Sanatatii, in urma vizitei efectuate de ministrul Sorina Pintea in…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, vineri, dupa intalnirea cu sindicalistii din sistem, ca aproximativ 10% din angajatii din sistemul sanitar risca sa aiba salarii mai mici, dar a subliniat ca exista o prevedere legala prin care aceasta problema poate fi solutionata de catre managerii spitalelor,…