- Romania este singura țara din Uniunea Europeana care are doua regiuni, județele Vrancea și Mehediniți, unde in ultimele doua saptamani nu fost raportat oficial niciun caz de COVID, potrivit datelor date publicitații vineri de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). Situația la nivel…

- Comitetul de Urgența al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca iși menține opoziția fața de necesitatea dovezii de vaccinare anti-Covid pentru calatoriile internaționale in contextul intensificarii dezbaterilor despre refuzarea unor calatori daca nu sunt imunizați, relateaza Reuters…

- Chiar daca apariția vaccinului a insemnat un pas inainte in batalia cu pandemia, virusul Sars-Cov-2 pare ca nu pleaca atat de rapid din viețile noastre. Noile tulpini - și aici vorbim in special de Delta - reușesc sa dea peste cap turismul și sa puna presiune pe țarile in care in mod normal romanii…

- Ridicarea majoritatii masurilor de carantina din Europa in ultimele luni a condus la o crestere a activitatii comerciale, a cheltuielilor si a increderii in piata, determinand multi economisti sa isi actualizeze previziunile pentru cresterea europeana, relateaza Financial Times. Cu toate acestea, aceste…

- Surpriza uriașa pentru fanii emisiunii Chefi la cuțite! Keed a anunțat public, pe rețelele de socializare, ca mai este puțin și va lansa o piesa despre mentorul sau din cadrul competiției, Florin Dumitrescu, cel mai probabil in semn de recunoștința. Iata ce alte declarații a facut tanarul despre melodie!

- Restricțiile s-au relaxat și oamenii deja incep sa iși planifice vacanțe și sa se gandeasca la destinațiile in care pot merge, dupa mai bine de un an de stat in casa. Șapte țari din Uniunea Europeana și-au deschis granițele pentru turiști. Deși multe permit intrarea turiștilor cu un test PCR negativ,…

- Londra a anunțat zilele trecute incheierea unui acord de liber-schimb cu Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Este o noua etapa importanta in ambiția Regatului Unit de a-și extinde schimburile comerciale dupa plecarea cu surle și trambițe din Uniunea Europeana. Țarile respective nu sunt membre ale UE,…

- Europenii privesc diferit chestiunea privilegiilor pentru vaccinați. Germania urmeaza sa ridice o parte dintre restricții pentru cei care au schema completa de vaccinare, in timp ce alte țari, ca Spania și Franța, de exemplu, sunt reticențe. Cel puțin deocamdata.