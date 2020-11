Restricțiile valabile de luni. Formulare pentru declarațiile pe proprie răspundere Masurile, ce vor fi instituite incepand de luni, 9 noiembrie, sunt cuprinse in OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca. Toate institutiile publice, precum si […] The post Restricțiile valabile de luni. Formulare pentru declarațiile pe proprie raspundere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta care vizeaza instituirea unor masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu SARS-Co-2 a fost publicata in Monitorul Oficial. Masurile, ce vor fi instituite incepand de luni, 9 noiembrie, sunt cuprinse in OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind…

- Situația se agraveaza pe zi ce trece in Timișoara, acolo unde rata de infectare a trecut de de 6 la mia de locuitori, apropiindu-se simțitor de 7. In ciuda acestei situații alarmante, autoritațile nu au decis intrarea orașului in carantina. Ba mai mult, campania electorala a inceput la miezul nopții,…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, joi seara, la Digi24, despre restricțiile privind circulația pe timpul nopții, care vor intra in vigoare de luni. “Inseamna ca pe timpul nopaii va fi permisa deplasarea la munca, din motive medicale, deci practic numai acele deplasri necesare. Magazinele vor fi inchise.…

- Declaratiile pe proprie raspundere pe care elevii, parintii si profesorii trebuie sa le semneze, prevad interzicerea copierii sau a distribuirii cursurilor sustinute online. Este pentru prima data cand si elevii sunt pusi sa semneze astfel de acte si nvoca doua articole din Legea Educatiei si Ordinul…

- Pandemia SARS-CoV-2 a adus provocari distincte in ingrijirea copiilor și adolescenților la nivel global. In mod neobișnuit pentru o infecție virala respiratorie, copiii și adolescenții prezinta un risc mult mai mic de boala decat orice alta grupa de varsta, amintește revista americana Science. Inchiderea…

- Premierul italian Giuseppe Conte a dat primarilor puterea de a inchide piețele publice de la ora 21:00, desvaluind, duminica, un pachet suplimentar de masuri pentru a incerca sa opreasca o creștere accentuata a cazurilor COVID-19. Elveția a anunțat, de asemenea, obligația la nivel național de a purta…

- Social-democrații care au inițiat proiectul de modificare a Legii 544/2001 iși vor retrage semnaturile, PSD nesusținand aceasta inițiativa: „Nu e o prioritate”. „Referitor la propunerea legislativa privind modificarea legii 544, PSD nu susține aceasta inițiativa. Semnatarii din partea PSD iși vor retrage…

- Coreea de Sud a a anunțat, duminica, ca va relaxa regulile de distanțare sociala luni, permițand redeschiderea facilitaților de divertisment nocturne și a echipamentelor sportive, deoarece noile cazuri de coronavirus au scazut in ultimele saptamani, transmite Reuters. Infecțiile zilnice ale virusului…