- Doi soți, a caror poveste de dragoste a inceput in urma cu 51 de ani, s-au vaccinat miercuri, de Dragobete, impreuna, la centrul de la Spitalul Universitar de Urgența București. „Este despre soții Popescu, despre povestea lor de dragoste, care dureaza atat de frumos... de 51 de ani. Au decis…

- Ministerul Educației Sorin Cimpeanu a declarat marți ca dupa discuții purtate cu reprezentanții Ministerului Sanatații s-a stabilit ca ar fi acceptabile orele de sport la care elevii sa nu poate masca doar daca acestea s-ar desfașura in exteriorul cladirilor, conform Mediafax. Citește și: Proiect…

- Sute de polițiști protesteaza in Piața Victoriei. Puși sa amendeze cetațenii care incalca distanțarea sociala sau restricțiile privind numarul de participanți de la diverse evenimente, polițiștii au ajuns sa incalce chiar ei restricțiile. Sute de oameni au legii protesteaza in Piața Victoriei, din…

- Uniunea Europeana a inasprit regulile pentru calatorii care vin din afara blocului comunitar. Vor fi primiți liber doar cei din țari cu foarte puține cazuri de coronavirus și aproape niciunul cu noile tulpini.Ambasadorii UE s-au ințeles in privința noii masuri ce vizeaza țarile non-UE, inclusiv Marea…

- Premierul italian Giuseppe Conte a obtinut, marti, cu o majoritate limitata, votul de incredere in Senat, care ii permite sa ramana in functie dupa ce partenerul minoritar in coalitia de guvernare, partidul Viva, a decis sa se retraga, saptamana trecuta, in mijlocul pandemiei de Covid-19, transmite…

- In Franța, restrictiile dure impuse la finalul lunii octombrie in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus au inceput astazi sa fie relaxate treptat, informeaza AFP si DPA. Oamenii au acum posibilitatea de a-si parasi locuintele, indiferent de motiv, spre deosebire de lockdown-ul partial…

- La Moscova s-a deschis vineri seara cel mai mare patinoar in aer liber din capitala Rusiei, in pofida pandemiei de COVID-19, relateaza sambata Reuters. Patinoarul, aflat in parcul de distractii VDNKh din nordul Moscovei, si-a deschis portile, in pofida cresterii numarului de cazuri de coronavirus dupa…