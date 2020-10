Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care numarul de infectari cu COVID-19 din Romania a crescut constant in ultimele doua luni, tot mai multe tari europene impun restrictii sau interdictii de acces pe teritoriul lor calatorilor veniti din Romania. Prezentarea unui test negativ pentru COVID-19 si carantinarea…

- Autoritațile din Romania au decis sa elimine Spania din lista galbena a țarilor pentru care se impune carantina, asta dupa ce ieri aceleași autoritați pusesera țara iberica acolo. „Se aproba eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele…

- In urma actualizarii listei tarilor cu risc epidemiologic ridicat, mii de romani vor fi afectați de decizia privind ultima țara adaugata pe lista acestor state din “zona galbena”. Institutul National de Sanatate Publica a anunțat ca lista este valabila incepand din 11 august și cuprinde 41 de țari in…

- Italia extinde obligatia de izolare la domiciliu pentru persoanele care vin din Romania si Bulgaria pana la 7 septembrie. Autoritatile italiene considera Romania o tara cu risc ridicat din punct de vedere epidemiologic. Pentru a evita importarea unor noi focare de coronavirus, autoritatile…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista celor 41 de tari care sunt incluse in „Zona galbena”. Persoanele care provin din aceste zone vor intra in carantina timp de 14 zile, odata cu revenirea pe teritoriul Romaniei. Masura se aplica de maine.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a publicat lista celor 41 de țari care sunt incluse in „Zona galbena”, incepand de luni. Persoanele care provin din aceste zone vor intra in carantina timp...

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile de la Praga au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Cehiei. In funcție de statele de proveniența, acestea sunt clasificate pe doua categorii: verde (risc scazut de infectare) și roșu (risc inalt de infectare). Romania va fi inclusa, incepand…

- De la miezul noptii intra in vigoare o noua lista de state considerate zona galbena, iar persoanele care vin in Romania din aceste regiuni intra in carantina pentru 14 zile. Comitetul pentru Situatii de Urgenta a inclus pe aceasta lista 44 de tari, intre care Luxemburg, Moldova, Muntenegru, Macedonia…