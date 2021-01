Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de COVID-19. Este vorba despre obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavrus la intrarea in Anglia, ceea ce, insa, nu exclude…

- Marea Britanie va introduce noi conditii de calatorie pentru cetatenii romani, incepand de la 1 ianuarie 2021, in contextul expirarii tranzitiei post-Brexit. Au fost introduse modificari in privinta documentelor si scopului deplasarilor, transmite MAE. Cetatenii romani vor putea intra in continuare…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 reglementarile europene privind „Roam like at home” (RLAH) nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), ca urmare a incheierii perioadei de tranzitie dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana.…

- Operatorii telecom din Romania nu mai au obligatia sa ofere roaming la tarife nationale in Marea Britanie incepand din 1 ianuarie 2021, in urma incetarii obligativitatii legislatiei europene de profil pentru Marea Britanie, potrivit declaratiilor vicepresedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de ieri, 20.12.2020, Hotararea numarul 61 pentru aprobarea introducerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Șeful diplomației moldovene Aureliu Ciocoi a purtat astazi o discuție in format de videoconferința cu Wendy Morton, ministru pentru Vecinatatea UE și Americi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Dezvoltarii al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, transmite MOLDPRES cu referire…