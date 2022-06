Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Aeronautica Civila informeaza ca datorita eforturilor comune a reușit sa ridice toate restricțiile pentru aeronavele Air Moldova care au fost reținute pe aeroportul din Antalya. Intr-un comunicat emis presei, AAC menționeaza ca urmare a reținerii la sol a aeronavei A 321 cu nr. de inmatriculare…

- Air Moldova a venit cu precizari dupa ce Turcia ar fi sechestrat al doilea avion al compnaiei. Intr-un comunicat de presa, Air Moldova a anunțat ca aeronava Airbus A321 revine astazi la Chișinau din Antalya, iar aeronava Airbus A319 va revi maine.

- Mai mulți moldoveni stau a doua zi blocați pe Aeroportul din Antalya dupa ce aeronava a fost reținuta din cauza unor datorii. De asemenea, Air Moldova a anulat și alte zboruri, fiind o situație de force major. Reprezentanții companiei au comunicat ca se lucreaza la rezolvarea problemei, iar pasagerii…

- O aeronava a companiei Air Moldova a fost reținuta astazi pe Aeroportul din Antalya. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre reprezentanții companiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Aeroportul din Antalya, Turcia a pus sechestru pe aeronava Airbus A321 YR-ADI, caare aparține companiei Air Moldova. Potrivit Runway 09, aeronava a fost reținuta din cauza unor datorii mai vechi din 2014, transmite Noi.md cu referire la știri. "Astfel s-a dat peste cap orarul atit al Air Moldova cit…

- O cursa charter cu destinatia Antalya, organizata de Christian Tour, care ar fi trebuit sa decoleze sambata la ora 11:45 de pe Aeroportul "Henri Coanda", a fost blocata la sol mai bine de o ora. Pasagerii au reclamat ca temperatura in aeronava era foarte ridicata. Aeronava apartinand Animawings, programata…

