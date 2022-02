Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a spus ca numai cerinta de a purta masti in transportul public si in timpul vizitei la unitatile de asistenta medicala va ramine temporar in vigoare conform noilor modificari. „Lumina de la orizont este foarte vizibila”, a declarat presedintele Ignazio Cassis la o conferinta de presa de la…

- Multe țari europene au inceput deja sa relaxeze o parte dintre masurile luate pentru combaterea raspandirii virusului Sars-Cov-2. Suedia, Norvegia, Grecia și Cehia sunt printre primele țari care vor relaxa masurile anti-Covid cat mai curand, iar unele deja au ridicat o parte.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a semnalat marti ca persoanele care administreaza vaccinurile anti-COVID-19 nu au nevoie de manusi medicale de unica folosinta, ceea ce ar permite reducerea cantitatii uriase de deseuri sanitare pe care le-a generat pandemia si care, in majoritatea tarilor, nu…

- Scoția este prima tara care elimina restricțiile si renunta la distantare sociala dupa o „scadere semnificativa” a numarului de cazuri de Omicron. Cluburile de noapte se redeschid și se reiau marile evenimente de interior.

- România este țara UE în care, în 2020, anul în care a venit pandemia COVID-19, a scazut cel mai mult numarul firmelor care vând online, releva datele publicate, marți, de Biroul de statistica al Uniunii Europene, Eurostat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Peste 40.000 de oameni au demonstrat sambata la Viena, pentru a contesta restrictiile impuse de autoritati pentru a tine sub control pandemia de Covid-19 si planurile de a face vaccinarile obligatorii, transmite Reuters. Confruntat cu o crestere a numarului de infectari, guvernul a facut luna trecuta…

- Piețele bursiere au suferit vineri in Asia cea mai puternica scadere din ultimele trei luni, iar petrolul s-a prabușit dupa ce detectarea unei noi variante de coronavirus, posibil rezistent la vaccinuri, a facut ca investitorii sa se indrepte spre obligațiuni, yen și dolar, scrie Reuters. Indicele…

- Rata de infectare cu COVID-19 in București este intr-o continua scadere. Astazi, 24 noiembrie, Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca incidența cazurilor a ajuns la 3 la mia de locuitori.