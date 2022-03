Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters.

Cresterea cererii de gaze naturale lichefiate (GNL) din Asia s-ar putea tempera in acest an, din cauza preturilor spot record, care ar putea deveni si mai mari in timp ce Europa se orienteaza catre acest carburant pe fondul crizei din Ucraina, au declarat analisti si surse din industrie, transmite…

Ministrul german al agriculturii, Cem Oezdemir, afirma ca razboiul din Ucraina ar putea genera lipsuri in aprovizionarea cu alimente și creșteri importante de prețuri in acest sector.

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters.

Ministrul ucrainean al Sanatații, Oleh Lyashko, a declarat ca 57 de persoane au fost ucise și 169 ranite joi, dupa ce Rusia a lansat o invazie la scara larga in Ucraina, anunța Reuters, potrivit Mediafax.

Sanctiunile pe care Occidentul le va impune Moscovei dupa atacul din Ucraina vor decupla Rusia de la dezvoltarea industriala si vor afecta pietele financiare ruse, dar obiectivul lor este sa deschida o cale pentru reluarea diplomatiei, a declarat joi ministrul german al economiei, Robert Habeck,…

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca a venit timpul ca Occidentul sa implementeze macar o parte din sanctiunile pe care le-a pregatit impotriva Rusiei, relateaza duminica Reuters.

Misiunea de monitorizare a OSCE in estul Ucrainei ar trebui consolidata, in contextul in care este crucial sa se stie ce se intampla in Donbas pe fondul unei acumulari de trupe rusesti la granitele acestei tari, a declarat vineri ministrul german de externe, Annalena Baerbock, potrivit Reuters.