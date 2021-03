RESTRICȚIILE în vigoare de duminică noapte - Magazine închise la ora 18.00, circulaţie permisă după ora 20.00 cu Declarația pe proprie răspundere - DOCUMENT Noile restrictii impuse de Guvern intra in vigoare de duminica noapte, la ora 00.00.Astfel, in toate localitatile in care incidenta este mai mare de 4 la mie agentii economici vor inchide la ora 18.00, iar deplasarea persoanelor in afara locuintei, dupa ora 20.00, va fi permisa doar pentru cateva motive bine intemeiate. Potrivit ultimelor date, 16 dintre municipiile resedinta de judet au trecut de rata de infectare de 4 la mie, iar alte 13 au deja peste 3. Capitala a ajuns la o rata de infectare de 6,88, fiind deja adoptate noi masuri de catre CMBSU. Potrivit ultimelor date oficiale prezentate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Noile restrictii impuse de Guvern intra in vigoare incepand de duminica seara. Astfel, in toate localitatile in care incidenta este mai mare de 4 la mie agentii economici vor inchide la ora 18.00, iar deplasarea persoanelor in afara locuintei, dupa ora 20.00, va fi permisa doar pentru cateva motive…

- Prim Ministrul Florin Cițu a anunțat, astazi, ca restricțiile decise joi seara de Guvern nu vor fi aplicate din aceasta seara, ci se amana pana duminica, 28 martie 2021. „Precizari referitoare la Hotararea CNSU privind noile masuri. Astazi se va publica hotararea in Monitorul Oficial, insa, avand in…

- Noile restrictii adoptate aseara de guvern pentru limitarea epidemiei provocate de coronavirus vor intra in vigoare duminica, 28 martie. Astfel, in localitatile in care rata de infectare este de peste patru la mia de locuitori circulatia va fi restrictionata de la ora 20:00 fata de ora 22:00 cat este…

- Prefectul de Cluj, Tasnadi Istvan-Szilard, a anuntat ca, in urma discutiilor cu secretarul de stat Raed Arafat, noile restrictii adoptate de Guvern s-ar aplica incepand de sambata, 27 martie, informeaza News.ro.Raed Afarat a anunțat ca vineri, 26 martie, se va publica in Monitorul Oficial hotararea…

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, imediat dupa publicarea lor in Monitorul Oficial, informeaza hotnews . Potrivit documentului…

- Eveniment In localitatile cu rata de infectare peste 4 la mie, circulația este permisa numai pana la ora 20.00 in week-end; magazinele se inchid la ora 18.00 martie 25, 2021 21:36 Circulația persoanelor va fi restricționata incepand cu ora 20.00, fața de ora 22.00, cat este in prezent, iar magazinele…

- Romanii din localitațile in care rata de infectare depașește 3 ar putea avea interzis la deplasarea in afara acestora, cu cateva excepții, potrivit unei propuneri de hotarare a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU) care s-a intalnit joi dupa amiaza pentru a decide noile restricții.…

- In judetul Neamt nu mai exista nici o localitate cu incidenta peste 3 la mie, potrivit unei informari remise, marti, AGERPRES, de Prefectura. Un numar de 76 localitati sunt in zona verde, cu incidenta sub 1,5 la mie. In 7 localitati se inregistreaza o incidenta cuprinsa intre 1,5 si 2,55 la mie, dupa…