- La incheierea ședinței de sambata a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența s-au aflat deciziile ce privesc Bucureștiul, cu precadere in privința Sarbatorilor Pascale ortodoxe și a nopții de Inviere. Pe scurt, Capitala nu scapa inca de restricții, dar vor fi unele excepții, la nivelul restricțiilor…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Capitalei decide, astazi, prelungirea masurilor de prevenire a infectarii cu virusul SARS-CoV-2 in Bucuresti. „Avem sedinta pentru prelungirea masurilor care...

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta are, sambata, o sedinta pentru prelungirea restrictiilor dispuse in contextul pandemiei. Vor fi mentinute masurile actuale, cu derogarile pentru ziua de 30 aprilie si pentru noptile de Paste si de Ramazan, potrivit prefectului Capitalei.

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca va inainta spre aprobare in sedinta de joi a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) o serie de propuneri care vizeaza sarbatorile pascale ortodoxe, intre care si cea privind circulatia pe timpul noptii, care sa fie permisa pana la ora 5,00 pentru…

- ​Premierul Florin Cîțu va propune ca în noaptea de Paște sa nu fie nicio restricție de circulație. De asemenea, șeful Guvernului vrea ca magazinele sa fie deschise în Vinerea Mare pâna la ora 20.00, și nu pâna la 18.00 cum prevad ultimele masuri. Propunerile, a precizat…

- Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București va fi convocat sambata pentru adoptarea masurilor care vor fi instituite de duminica, a anunțat prefectul Capitalei, Alin Stoica.

- "Azi am prelungit pentru 14 zile masurile in vigoare, dar daca intervin noutați, evident ca vom modifica. Sunt masuri generale, care privesc restricții in ceea ce privește cursurile, doar preșoclarii merg la scoala și doar daca efectivele sunt jumatate. Aceștia trebuie, bineințeles, sa respecte in continuare…

- Restaurantele, barurile și cafenelele sunt inchise de astazi la interior, in București, iar teatrele, cinematografele și salile de jocuri de noroc au pus din nou lacatul pe ușa. Pentru doua saptamani, Capitala e sub restricțiile impuse de scenariul roșu. In Timișoara restricțiile sunt mai drastice:…