- Decizia a fost luata in ședința de urgența de vineri seara de la Prefectura Capitalei.In total, sunt 40 de localitați in care ar trebui sa fie introdusa carantina de weekend, care ii va obliga pe romanii nevaccinați sa stea in case. Restricțiile ar fi trebuit sa intre in vigoare de ieri, dupa ce incidența…

- Capitala se apropie de incidența 4 la mie, insa oficial nu este inca in scenariul roșu. Vineri, Bucureștiul a ajuns la 3,77, in urma unei ședințe la Prefectura Capitalei s-a luat decizia ca noile masuri sa intre in vigoare din aceasta noapte. Altfel spus, de la ora 00.00 certificatul verde devine obligatoriu…

- Bucureștiul va intra in scenariul roșu de la miezul nopții de vineri spre sambata. Asta inseamna ca va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-ruri. Masurile vor intra in vigoare in urma deciziei…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.O sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de…

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- Bucureștiul trece in scenariul roșu COVID, dupa ce rata de infectare a ajuns miercuri la 3,3 la mie, de la care certificatul verde devine obligatoriu pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. Instituția prefectului a anunțat ca rata de infectare a ajuns la 3,3 la mia de locuitori. Marți,…

- Rata de incidenței cazurilor de COVID in București a trecut de pragul de trei cazuri la o mie de locuitori, conform Prefecturii București. Potrivit Hotararii de Guvern din 17 septembrie, certificatul verde digital a devenit obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 cazuri la mia…

- In localitatile in care incidenta se situeaza intre 3 si 6 cazuri la mia de locuitori acest certificat trebuie prezentat obligatoriu la intrarea in restaurante, la nunti si la activitati in spatii inchise in aceste localitati. In judetul Constanta singura localitate in care s a depasit pragul de trei…