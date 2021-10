Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american Joe Biden va anula deciziile prin care Donald Trump a "amputat" suprafetele a trei zone protejate, continuand astfel sa repare dezastruosul bilant ecologic al predecesorului sau de la Casa Alba, informeaza AFP, citat de agerpres. "Restaurand suprafetele initiale…

- IBM a anuntat joi, 7 octombrie, ca va impune tuturor angajatilor din Statele Unite sa se vaccineze impotriva Covid-19 pana pe 8 decembrie, iar in caz contrar ii va suspenda fara plata, transmite agenția Reuters, preluata de News.ro.Masura survine in urma anunțului de luna trecuta al presedintelui Joe…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a anuntat ca va accelera ritmul expulzarilor cu avionul a peste 10.000 de migranti, mai ales haitieni, masati de mai multe zile sub un pod in Texas dupa ce au trecut frontiera din Mexic. Potrivit AFP, migrantii au sosit la Del Rio, in Texas, dupa ce au…

- ​Administratia Biden se pregateste sa ceara tuturor strainilor care viziteaza Statele Unite sa fie vaccinati complet împotriva Covid-19, în cadrul unei eventuale ridicari a restrictiilor care interzic majoritatii strainilor sa intre în tara, a declarat un oficial al Casei Albe, transmite…

- Barack Obama, care implinește pe 4 august varsta de 60 de ani, și-a anulat petrecerea de ziua sa, de teama raspandirii coronavirusului. Fostul președinte al Statelor Unite intenționa sa-și serbeze aniversarea in aer liber, respectand toate masurile sanitare, cu toți invitații vaccinați sau testați negativ.…

- Chiar daca intentioneaza sa serbeze împlinirea a 60 de ani respectând toate directivele sanitare în vigoare, fostul presedinte Barack Obama si-a atras critici - în principal venite din tabara republicana - într-un context de resurgenta a cazurilor din cauza variantei Delta,…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a reafirmat miercuri, dupa intrevederea pe care a avut-o la Casa Alba cu disidenta Svetlana Tihanovskaia, sustinerea pentru implementarea normelor democratice in Belarus, noteaza mediafax. "Am avut onoarea de a ma intalni in aceasta dimineata, la…

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor. Calatorii…