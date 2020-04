Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile impuse in Marea Britanie din cauza pandemiei de coronavirus in Marea Britanie ar putea duce la 18.000 de decese suplimentare de cancer anul viitor din cauza lipsei testarii, diagnosticarii...

- Restrictiile impuse in Marea Britanie din cauza pandemiei de COVID-19 ar putea duce la 18.000 de decese suplimentare de cancer anul urmator din cauza lipsei testarii si diagnosticarii si amanarii tratamentelor, au atras atentia miercuri cercetatori citati de dpa.

- Restrictiile impuse in Marea Britanie din cauza pandemiei de COVID-19 ar putea duce la 18.000 de decese suplimentare de cancer anul urmator din cauza lipsei testarii si diagnosticarii si amanarii tratamentelor, au atras atentia miercuri cercetatori citati de dpa, noteaza Agerpres. Raspunsul la pandemie,…

- Sute de persoane au protestat, sambata, in Berlin, fata de restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19. Politia a anuntat ca a arestat peste 100 de persoane. Protestatarii au strigat...

- Zeci de persoane au protestat, sambata, in Berlin fata de restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19. Politia a anuntat ca a arestat peste 100 de persoane. Protestatarii au strigat

- Austria ar putea fi una dintre primele țari europene care va slabi restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19, dupa ce a reușit sa incetineasca raspandirea virusului. La final de saptamana, guvernul Austriei va revizui situația din prezent și va dezbate un plan pentru a relansa treptat economia…

- Austria ar putea fi una dintre primele țari europene care va slabi restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19, dupa ce a reușit sa incetineasca raspandirea virusului. La final de saptamana, guvernul Austriei va revizui situația din prezent și va dezbate un plan pentru a relansa treptat economia…

- Ryanair aduce toate avioanele la sol și estimeaza ca nu va opera zboruri in aprilie si mai, din cauza pandemiei de COVID-19, in afara celor umanitare Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat marti ca estimeaza ca nu va opera zboruri in urmatoarele doua luni, aprilie si mai, din cauza restrictiilor…