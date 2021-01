Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a anuntat luni apropiata redeschidere a frontierelor americane pentru cetatenii europeni din spatiul Schengen, britanici, irlandezi, precum si pentru brazilieni cu incepere de la 26 ianuarie, inainte de a fi contrazis imediat de purtatoarea de cuvant a viitorului…

- Viitorul presedinte al SUA va prezenta joi seara un plan urgent de relansare de 1.900 de miliarde de dolari, destinat sa scoata Statele Unite din cea mai grava criza a lor din anii 1930, si care va fi urmat in saptamanile viitoare de un plan de investitii pentru relansarea economiei, noteaza AFP . „Vrem…

- Presedintele american Donald Trump a respins miercuri, prin veto, proiectul de lege a Departamentului Apararii, in valoare de 740 de miliarde de dolari, in pofida sustinerii puternice a proiectului in Congres, marind probabilitatea ca acesta sa nu devina lege, pentru prima oara in ultimii 60 de ani,…

- Casa Alba propune un nou plan de 916 mld. dolari pentru relansarea celei mai mari economii a lumii Administratia Trump a facut marti o noua propunere pentru un plan de relansare a economiei americane, sperand sa poata relansa o situatie blocata de mai multe luni de zile si sa puna de acord parlamentarii…

- Președintele american Donald Trump a discutat cu consilierii și aliații sai despre modalitațile prin care ar putea profita financiar de pe urma rolului sau de președinte dupa ce va parasi Casa Alba în luna ianuarie, relateaza Business Insider.În public Trump continua sa acuze fraudarea…

- Președintele francez Emmanuel Macron a salutat victoria lui Joe Biden, președintele ales al SUA, și perspectiva ca noua administrație democrata sa resemneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, afirmând ca mutarea ar oferi șansa de a „ne face planeta mareața din nou”,…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, ar putea reveni, cel putin partial, asupra retragerii a 12.000 de militari americani din Germania, anuntata de Donald Trump, conform unor comentarii ale consilierilor sai din domeniul apararii, fiind evocata inclusiv posibilitatea unei suplimentari de trupe in…