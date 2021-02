Stiri pe aceeasi tema

- Mii de australieni au manifestat marti la Sydney, in ciuda restrictiilor privind adunarile impuse impotriva raspandirii coronavirusului, pentru a protesta contra sarbatorii nationale ce marcheaza sosirea primilor colonisti britanici in 1788, pe care o considera o insulta la adresa populatiilor indigene,…

- Grecia va incepe din 18 ianuarie sa relaxeze restrictiile impuse pentru limitarea raspandirii Covid-19, permitand regiunilor cu rate mici de infectare sa primeasca din nou clienti, transmite dpa.

- Vaccinarea impotriva coronavirusului in lume a inceput in decembrie. Liderii mondiali dupa dozele de vaccin administrate - in infograficul RBC Rusia, incepind cu 18 ianuarie, intenționeaza sa treaca la vaccinare la masa. In cadrul acestui program, Ministerul Sanatații a ordonat regiunilor sa creasca…

- Tot mai multe regiuni din Spania impun restricții dure dupa creșterea numarului de imbolnaviri. Peste 4.800 de municipii au fost izolate, barurile și restaurantele se vor inchide mai devreme, va fi redus accesul in magazine iar in unele provincii starea de asediu va incepe la ora 22.00.

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Agentiei Reuters, preluate de Hotnews, in conditiile in care nou tulpina a virusului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor.…

- Restrictiile in lupta impotriva covid-19 ar putea fi prelungite pana in primavara in Germania, avertizeaza ministrul german al Economiei Peter Altmaier intr-un interviu acordat cotidianului Die Welt. ”Avem trei sau patru luni lungi de iarna in fata noastra”, declara Peter Altmaier. ”Multe…

- Comisia Europeana a cerut ca toate țarile europene sa prezinte planurile de vaccinare impotriva infecției cu coronavirus. Un vaccin impotriva coronavirusului ar putea fi inregistrat in Europa deja in luna decembrie sau dupa Anul Nou, a declarat cancelarul german Angela Merkel. Discursul sau de joi,…

- In Spania numarul infectarilor de la o zi la alta s-a stabilizat la 20 de mii de cazuri. Insa in unele zone situația este chiar mai grava decat in primul val al pandemiei. In Asturias, Andalucia și Murcia sunt mai multe decese acum, decat in primavara.