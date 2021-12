Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile care privesc portul maștii in exterior, limitarea programului de funcționare a magazinelor și carantina de noapte se schimba. Odata cu adoptarea unor noi relaxari, se aproba și masurile pentru Craciun și Revelion.

- In noaptea de duminica spre luni intra in vigoare noile restricții: Nevaccinații vor avea voie doar la supermarket, la farmacie si la serviciu La miezul noptii intra in vigoare noile restrictii pentru toata tara. Practic insa, efectele vor fi simtite maine. Mai ales de cei care nu s-au vaccinat si…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2. Prima masura propusa este ca circulația pe timp de noapte sa fie interzisa…

- Guvernul s-a reunit in sedinta de la ora 14:00, iar pe agenda Executivului se afla si aprobarea noilor restrictii care vor intra in vigoare de luni, 25 octombrie. Ministrul interimar al sanatatii, Cseke Attila, a anuntat de joi seara ca restricțiile presupun impunerea certificatului verde in aproape…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a vorbit, joi seara, la Digi24, despre restrictiile pe care autoritațile le vor impune in Romania de luni, 25 octombrie, noteaza News.ro. Potrivit ministrului, restricțiile care intra in vigoare de luni presupun impunerea certificatului verde in aproape…

- • Masuri valabile pentru localitațile unde incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 este de peste 7.5/1000 locuitori (conform H.G. nr. 1090/06.10.2021) Circulația in afara locuinței Persoanele vaccinate sau care au trecut prin boala: Pot circula fara restricții pe toata durata saptamanii. Nu este…

- In Sanpetru incidența este 8,40 la mia de locuitori, astfel din 07.10.2021, ora 0:00, in unitatea administrativ-teritoriala Sanpetru se vor aplica, pentru o perioada de 14 zile, masurile prevazute in H.G. nr. 932 din 09.09.2021, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand…

