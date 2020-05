Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ridica temporar restrictiile de tonaj pe tronsonul 3 al Autostrazii Lugoj - Deva, respectiv pe cei 21 de kilometri dintre Holdea si Ilia.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a anunțat miercuri, in ședința de Guvern, ca incepand de joi, 28 mai, se vor ridica temporar restricțiile de tonaj pe lotul 3 al autostrazii A1 Lugoj – Deva, pe cei 21 de kilometri dintre Holdea și Ilia. „Astazi, situatia Autostrazii Lugoj – Deva, parte componenta…

- In cadrul sedintei de guvern de marti, ministrul Transporturilor, a anuntat ridicarea restrictiilor de tonaj impuse pe lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva, incepand de miercuri. De asemenea, el a mai spus ca se doreste semnarea contractului de proiectare si executie pentru portiunea cu tuneluri din…

- Romania, buna de plata peste 50 de milioane de euro dupa ce in 2017 ministrul Cuc ar fi reziliat abuziv un contract pe autostrada Lugoj – Deva / Blocaj uriaș și risc major de a pierde fondurile europene pe toata autostrada, scrie HotNews.ro In august 2017, dupa vizite cu presa pe șantier in care s-au…

- Ministrul Transporturilor insista pentru deschiderea urgenta a circulatiei rutiere pentru traficul greu pe lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva, aceasta in timp ce Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere se pregateste sa dea peste 1,6 milioane de lei pe noi studii efectuate pe acelasi…

- Compania Nationala de Drumuri aloca din nou o gramada de bani pentru un lot de autostrada extrem de disputat, din zona Banatului, care a ridiciat mari probleme, dar pe care in prezent se circula. Suma de 1,65 de milioane de lei va fi data de CNAIR pentru realizarea unui nou studiu pentru lotul 3 din…

- OȚELU ROȘU – La Targu Mureș s-a desfașurat in weekend Campionatul Național de Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), diviziile GI și NOGI (cu kimono si fara kimono), competiție organizata de Federația de Sport BJJ Romania! A.C.S. Complex Gym Oțelu Roșu a fost prezent cu un lot de patru sportivi, obținand trei titluri…

- Sportivii secției de judo de la CSȘ Lugoj au urcat de patru ori pe podium, la Campionatul Național individual de cadeți – U18, care a avut loc la Deva. Cele patru medalii au fost obținute de: Ioan Dzitac – medalie de argint la categoria 55 kg; Flavius Lungu – medalie…