Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a anunțat ca pe raza județului nu mai exista restricții de circulație la nivelul drumurilor naționale și europene. Potrivit aceleiași surse, incepand cu orele 15.00 se ridica restricțiile de circulație pe DN 17A Radauți – Balcauți. Tot astazi, de la ora 12:45 s-a redeschis circulația…

- Viscolul din noaptea de miercuri spre joi a dus la blocarea mai multor drumuri naționale și județene din Suceava. Practic, s-au format troiene mari, care au blocat o parte din județ. Peste noapte a fost emis Cod Roșu de vant și ninsori abundente pentru zona joasa a județului Suceava, care este ...

- Mai multe poduri situate pe drumurile nationale si judetene din judetul Vrancea sunt afectate de alunecarile de teren, dar si de circulatia vehiculelor cu tonaj peste limita maxima admisa. Autoritatile locale afirma ca au facut toate demersurile pentru finantarea lucrarilor de reabilitare a podurilor.…

- SDN Targoviște ne informeaza ca nu sunt probleme pe drumurile naționale din Dambovița, noaptea trecuta utilajele de deszapezire ale au patrulat și au acționat preventiv pe toate sectoarele de drum și autostrazi din administrare, pentru asigurarea circulației in condiții de siguranța! La aceasta…

- Potrivit Prefecturii Buzau, Icepand cu ora 9.20, s-au ridica restricțiile instituite pe DN2E85, sector mun. Buzau - limita Vrancea. Se menține monitorizare prin dispozitiv rutier pe segmentul cu separator de sens. De asemenea, incepind cu ora 9.45 se deschide dj 202 Rm Sarat - Puiesti.

- Articolul VIDEO Viscolul inchide drumuri naționale și județene din Buzau. Restricțiile, valabile pe durata nopții se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Mai multe drumuri naționale și județene au fost inchise, incepand de pe 4 februarie 2023, ora 20.15. Conform unei decizii de ultima ora luate de…

- Drumarii au imprastiat pe principalele tronsoane de drumuri nationale si judetene peste 60 de tone de material antiderapant pentru a combate startul de polei format, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. „Angajatii sectiei…

- Avand in vedere conditiile meteorologice deosebite, conducatorii auto care se deplaseaza in aceasta perioada sunt indrumati sa circule prudent si sa adapteze viteza la conditiile de iarna. La nivelul judetului Tulcea se circula pe toate drumurile nationale si judetene in conditii de iarna. Utilajele…