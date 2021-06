Restricțiile de la frontierele SUA cu Mexic și Canada au fost prelungite cu o lună pe fondul pandemiei COVID-19 Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramane inchise pentru calatorii neesentiale pana cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters. Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce Canada a facut publica vineri extinderea restrictiilor care urmau sa expire luni si care sunt in vigoare din martie 2020 din cauza pandemiei noului coronavirus. Executivul american a organizat reuniuni la nivel de grupuri de lucru saptamana trecuta cu Canada si Mexic. Departamentul pentru securitate interna a precizat intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De altfel, executivul american a organizat reuniuni la nivel de grupuri de lucru inca de saptamana trecuta cu Canada si Mexic in vederea luarii unor decizii in acest sens.S-au remarcat "evolutii pozitive in ultimele saptamani si participa cu alte agentii americane la grupurile de lucru ale expertilor…

- Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramane inchise pentru calatorii neesentiale pana cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters . Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce Canada a facut publica vineri extinderea…

- Frontierele terestre ale SUA cu Canada si Mexic vor ramâne închise pentru calatorii neesentiale pâna cel putin pe 21 iulie, a anuntat duminica Departamentul american pentru securitate interna, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Prelungirea cu 30 de zile a fost anuntata dupa ce…

- Directorul FBI Christopher Wray a declarat pentru Wall Street Journal ca agentia investigheaza circa 100 de tipuri diferite de atacuri ransomware, multe dintre care pot fi urmarite pana la actori din Rusia, relateaza vineri Reuters. In interviul publicat vineri pe site-ul WSJ, Wray a nominalizat Rusia…

- Israelul anunța sfarșitul tuturor restricțiilor COVID de la inceputul lunii iunie, a declarat duminica Ministerul Sanatații. Motivul imbucurator este rapiditatea cu care s-a desfașurat Campania de vaccinare, in Israel fiind vaccinate 50% din populație. Raman restricții privind activitațile cu risc…

- Statele Unite va imparți 60 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19 pe care le primește de la compania AstraZeneca catre statele care au nevoie, imediat ce acestea vor fi disponibile, se arata intr-un comunicat emis luni de Casa Alba, citat de agenția Reuters . Purtatoarea de cuvant a Casei…

- Departamentul de Stat al SUA a adaugat saptamana aceasta 116 tari la lista sa consultativa „Nivelul patru: nu calatoriti”, printre care Romania, Marea Britanie, Canada, Franta, Israel, Mexic și Germania. Inainte de actualizare recomandarea Departamentului de Stat privea 34 din aproximativ…

- Autoritațile au declarat ca la trei saptamani dupa prima doza, oamenii ar putea sa se intalneasca cu apropiații lor chiar și in interior, iar activitațile in casele de ingrijire a persoanelor in varsta ar putea relua. Pensionarii care au fost vaccinați pot merge din nou la magazine. Statul suedez reduce…