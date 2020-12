RESTRICȚIILE de Crăciun. GHID – măsurile trebuie respectate în perioada sărbătorilor. Recomandările autorităților In perioada sarbatorilor de iarna, la nivel național sunt in continuare in vigoare, unele restricții impuse pentru prevenirea imbolnavirii cu Sars-Cov-2. Va reamintim reguli ce trebuie respectate de sarbatori. Vezi și MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase și felicitari haioase este interzisa deplasarea persoanelor in grupuri formate din […] Citește RESTRICȚIILE de Craciun. GHID – masurile trebuie respectate in perioada sarbatorilor. Recomandarile autoritaților in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au comunicat o serie de recomandari pentru cei care calatoresc in perioada sarbatorilor și nu numai. De asemenea, oamenii legii reamintesc ce trebuie respectat pentru prevenirea imbolnavirilor. Vezi și MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase și felicitari…

- In timpul Sarbatorilor de iarna, este nevoie doar de o urare speciala de Craciun pentru a aduce in casa o stare de spirit festiva. Urmatoarele mesaje, pe care le poți trimite persoanelor iubite, colegilor, dar și celor mai apropiate cunoștinte, te vor ajuta sa imparți veselie in jur.

- Majoritatea magazinelor din Alba au comunicat programul de funcționare in perioada sarbatorilor. Cei care doresc sa-și faca ultimele cumparaturi inainte de sarbatori sau sa faca unele cadouri au acces la magazine dupa un program special. Vezi MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei dragi. SUTE…

- In acest an, pe 21 decembrie, este cea mai scurta zi a anului, odata cu solstițiul de iarna. Este prima zi de iarna astronomica și totodata cea mai lunga noapte. Perioada solstițiului de iarna este marcata de numeroase superstiții și obiceiuri. Vezi și MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei…

- Temperaturile vor varia destul de mult saptamana viitoare in județul Alba. Luni se racește din nou, apoi se incalzește pana la maxime de 7-8 grade Celsius. Vor fi și cateva ploi, iar in weekend se anunța ger și ninsori. Vezi și MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase…

- Presedintele Klaus Iohannis, care a fost ieri, impreuna cu premierul interimar, la Institutul Cantacuzino din capitala, a atras atentia ca pana cand suficient de multe persoane vor fi vaccinate, trebuie respectate toate restrictiile impuse de autoritati. Seful statului a subliniat ca si in perioada…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat ca, tinand cont de pandemia de COVID-19, recomanda cetatenilor reducerea deplasarilor in perioada sarbatorilor de iarna pentru a limita raspandirea noului coronavirus. ”As face o recomandare in calitate de cetatean. La randul meu, sunt si fiu si parinte si…

- Noile restricții decise de autoritați se refera la carantina pe timp de noapte, evitarea aglomerarii in magazine, supermarketuri, mijloace de transport ori alte spații publice. De asemenea, masca de protecție ramane obligatorie in toate spațiile publice, inchise sau deschise (in aer liber), in toate…