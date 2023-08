Restricţiile de circulaţie din cauza caniculei, prelungite şi extinse Restrictiile de circulatie instituite sambata si duminica, pentru camioane, se vor prelungi cu inca o zi, acestea fiind valabile si luni. De asemenea, vor fi extinse si in alte judete. ”Pe langa restrictiile instituite sambata si duminica, respectiv 25 – 26.08.2023, in intervalul orar 11:00 – 20:00, acesteea se vor prelungi cu inca o zi (luni – 28.08.2023) in acelasi interval orar pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drum national, drumuri expres si autostrazi din Municipiul Bucuresti si din judetele: Calarasi, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Olt,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

