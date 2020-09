Restricțiile de călătorie către Grecia au fost extinse O serie de noi restricții de calatorie au fost adoptate marți de catre Autoritatea Aviatica Civila a Greciei, cu scopul limitarii raspândirii pandemiei prin intermediul celor sosiți din țari cu focare majore, scrie cotidianul elen Kathimerini, citat de Rador. Noile reguli vor ramâne în vigoare pâna la 15 septembrie și extind interdicția de zbor la Turcia și regiunea Catalonia din Spania, pe când zborurile din Albania și Macedonia de Nord nu mai pot ateriza decât pe aeroportul din Atena.

Calatorii care sosesc pe calea aerului din Albania, Belgia, Bulgaria,…

Sursa articol: hotnews.ro

