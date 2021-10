Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat vineri, 22 octombrie, masurile care vor fi luate in contextul pandemiei de COVID-19 , intre acestea numarandu-se interzicerea circulatiei pe timpul noptii, inchiderea barurilor si cluburilor, dar și interzicerea organizarii de evenimente…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri epidemice suplimentare in scopul gestionarii riscului de infectare cu Covid, cauzat de numarul mare de persoane infectate. Potrivit publicației biziday.ro, masurile adoptate trebuie aprobate de…

- Ședința a CNSU pentru noile masuri anti-COVID: Restricții pentru nevaccinați, interdicții pentru nunți și alte evenimente Noi masuri vor fi decise joi intr-o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența – CNSU. Sunt luate in discuție o serie de reglementari și restricții pentru perioada…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat noi masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii virusului Sars- Cov- 2. Acestea au fost anunțate in urma cu puțin timp de secretarul de stat in MAI, Raed Arafat. In localitațile cu rata de infectare de peste 6 la mia de locuitori, masca va…

- Guvernul a aprobat, joi, prin hotarare, noile masuri propuse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta in contextul pandemiei de COVID-19, stabilind, intre altele, ca persoanele vaccinate anti-COVID din localitatile unde rata de incidenta depaseste 6 la mia de locuitori se pot deplasa in afara…

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Guvernul a aprobat noile masuri propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), in contextul creșterii numarului de infectari cu coronavirus. Astfel, restrictiile de circulatie pe timp de noapte, in weekend, si reducerea programului de functionare al magazinelor…

- Președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, spune ca noile masuri restrictive, propuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, afecteaza grav activitatea salilor de fitness, potrivit Mediafax. Președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel…

- In orașul Bechet, din județul Dolj, rata de infectare a ajuns la 7,28 la mia de locuitori. Timp de 14 zile, localnicii sunt obligați sa poarte masca in spațiile publice deschise, acolo unde este aglomerat. In plus, au fost inchise restaurantele, barurile, salile de fitness, salile de jocuri de noroc.Și…