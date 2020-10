Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile asociate celui de-al doilea val pandemic risca sa afecteze rapiditatea relansarii economice in zona euro, astfel ca sunt necesare masuri suplimentare de facilitare a politicilor monetare, afirma...

- Desi actuala criza nu a fost generata de sectorul financiar, impactul unui al doilea val prelungit al pandemiei reprezinta o amenintare mai mare pentru banci decat criza datoriilor din zona euro. Sectorul se pregateste pentru o crestere puternica a creditelor neperformante, scrie Deutsche Welle potrivit…

- BCE este pregatita cu noi masuri de stimulare, daca va fi necesar. Lagarde: ”Criza de sanatate publica va continua si este un risc semnificativ la adresa economiei” Stimulentele monetare ale Bancii Centrale Europene au ajutat la stabilizarea economiei, afectata de pandemia cu coronavirus,…

- Banca Centrala Europeana vrea sa adopte noi masuri de stimulare, daca acestea vor fi necesare, pentru ieșirea din criza provocata de pandemia de coronavirus, transmite președinta acestei instituții,...

- Recenta apreciere a monedei euro este ingrijoratoare si va justifica o reactie din partea Bancii Centrale Europene, daca va duce inflatia departe de obiectivul tinta al BCE, a afirmat Ignazio Visco, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, transmite Reuters.Acesta a dezmintit ca oficialii…

- Temut in intreaga lume, ''al doilea val'' al pandemiei de coronavirus a luat avant - termenul a fost utilizat oficial in Austria, Israelul a decis sa reimpuna masuri de izolare, iar o restrictie stricta privind adunarile la care participa mai mult de sase persoane intra in vigoare luni in Anglia,…

- "Exista temeri privind un al doilea val de infectari in noiembrie", a spus la postul de televiziune France 2 profesorul Jean-Francois Delfraissy, imunolog si presedinte al Consiliului stiintific. Citeste si Focar de coronavirus in "Orasul Nudistilor" din Franta. Peste 100 de turisti care au…

