Restricții suplimentare pentru prahovenii din localitățile cu rata mare de infectare cu coronavirus Violeta Stoica Mai multe localitați prahovene se afla timp de doua saptamani sub restricții suplimentare, din cauza creșterii numarului cazurilor de coronavirus. Zeci de mii de prahoveni vor fi afectați de noile masuri impuse de autoritațile naționale și de cele județene. Pe langa purtarea maștii de protecție, in Paulești și Plopu, libertatea de deplasare a fost restricționata, incepand de ieri, in zilele de weekend. Dupa ora 20.00 și pana la 5.00 dimineața, vinerea, sambata și duminica, aproape 10.000 de locuitori ai celor doua comune vor fi obligați sa ramana in case sau in gospodariile lor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus noi restricții in orașul Abrud incepand de maine, 28 martie 2021 – ora 00.00, prin intermediul Hotararii numarul 81 din 27.03.2021, prin care se instituie noi masuri pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-19, in contextul unor incidențe…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus noi restricții in orașul Campeni incepand de maine, 28 martie 2021 – ora 00.00, prin intermediul Hotararii numarul 81 din 27.03.2021, prin care se instituie noi masuri pentru diminuarea efectelor pandemiei de COVID-19, in contextul unor incidențe…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa se reuneasca sambata, pentru a stabili noile masuri care se vor lua pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. Hotararea de Guvern privind noile restricții a fost deja publicata in Monitorul Oficial. Prefectul Capitalei, Alin Stoica,…

- Premierul Florin Cițu anunța ca restricțiile prevazute in Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența intra in vigoare doar duminica, din cauza timpului scurt de implementare. Florin Cițu a transmis ca Hotararea CNSU va fi publicata vineri, dar nu va intra in vigoare decat duminica. „Astazi…

- V. S. Județul Prahova a inregistrat, potrivit informațiilor oficiale, de sambata și pana ieri, inca 111 cazuri noi de infectare cu SARS Cov-2, intrand, astfel, in Scenariul Galben, cu o rata de 1,53 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis, astazi, instituirea de masuri restrictive in patru comune sucevene pentru prevenirea cresterii numarului de cazuri de coronavirus. Decizia a fost luata ca urmare a faptului ca incidenta incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este ...