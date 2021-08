Restricții suplimentare după creșterea ratei de infectare cu coronavirus într-o localitate din Timiș Prefectura Timiș a anunțat ca in Denta coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, a ajuns la 3,12, astfel ca incepand de maine in localitate vor fi instituite noi restricții. Astfel, principalele masuri aplicate intr-o unitate administrativ teritoriala la depașirea incidenței de 3/1000 de locuitori, in condițiile in care incidența este […] Articolul Restricții suplimentare dupa creșterea ratei de infectare cu coronavirus intr-o localitate din Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

