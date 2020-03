Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o sedinta marti, pe tema coronavius, la care au participat premierul Ludovic Orban dar si mai multi ministri. La finalul acesteia, seful Statului a anuntat ca pentru persoanele de peste 65 de ani se vor introduce restrictii speciale.

- Ziarul Unirea Restricții speciale pentru persoanele de peste 65 de ani: „Vor trebui sa stea practic tot timpul acasa” Restricții speciale pentru persoanele de peste 65 de ani: „Vor trebui sa stea practic tot timpul acasa” Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat intr-o ... Restricții speciale…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat astazi ca persoanele peste 65 de ani ”vor trebui sa stea tot timpul acasa”. ”Un punct foarte special, țin neaparat sa-l mai menționez – persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Este evident ca avem nevoie de masuri speciale, dar…

- "Ce a fost pana acum o recomandare devine obligație. Oamenii pot ieși la serviciu, sa iși faca cumparaturile absolut necesare de alimente. Insa aceste restricții devin obligații", a avertizat Klaus Iohannis. "Persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele de peste 65 de ani. Este evident…

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters potrivit Agerpres. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private,…

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private, inclusiv scoli si…

- Romania este afectata de pandemia de coronavirus care a cuprins intreaga lume, fiind decretata stare de urgența de președintele Klaus Iohannis. Romanii sunt nevoiți sa stea cat mai mult in case, sa evite locurile publice și adunarile cu peste 50 de persoane pentru a fi in siguranța și pentru ca virusul…

- Patriarhia Romana: Masuri spirituale in timp de epidemie In contextul ingrijorarii provocate de creșterea, inclusiv in Romania, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana face apel la respectarea cu strictețe a tuturor masurilor transmise de Ministerul Sanatații și de celelalte…