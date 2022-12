Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii organizeaza, duminica, repetitia generala pentru parada militara de Ziua Nationala, iar poliția a instituit mai multe restricții de circulație pentru ziua de duminica, inca de la ora 4 dimineața și pana seara la 18. Restricțiile de trafic pe arterele care converg catre Piata Arcul…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunta mai multe restrictii de trafic, incepand cu ziua de vineri, pentru pregatirea si desfasurarea evenimentului organizat la Arcul de Triumf cu prilejul Zilei Nationale – 1 Decembrie. Pe 1 Decembrie, incepand cu ora 11.00, in Piata Arcul de Triumf, va avea loc Parada Militara…

- Șoferul unui taxi a murit, iar cei patru pasageri din autoturism au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un autobuz al Serviciului de Transport București, pe Bulevardul Regina Maria din Capitala. „Astazi, 19 noiembrie a.c., in jurul orei 22:44,…

- Mii de oamenii protesteaza, joi, in Capitala nemultumiti de preturile ridicate la energie, de neaplicarea Legii Salarizarii si blocarea negocierilor colective, anuntand ca, in cazul in care solicitarile nu vor fi rezolvate, se vor intoarce „de zece ori mai multi”, pentru a cere schimbarea Guvernului.…

- Un incendiu a cuprins, marti, un autoturism, in Pasajul Unirii din Bucuresti, fiind degajari mari de fum. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, circulatia rutiera in pasaj fiind oprita. Pana in prezent nu au fost semnalate victime. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov…

- Linia de tramvai 41, cea mai utilizata și cea mai aglomerata din Capitala, va fi suspendata in perioada 30 septembrie (de la ora 21.00) – 06 octombrie (ora 04.00), pentru finalizarea lucrarilor la calea de rulare de la intersecția strazii Brașov cu Piața Drumul Taberei. Pentru preluarea calatorilor,…

- Raluca Dan Ca subprefect, Richard Tiberius Budai are o lunga lista de atribuții de indeplinit. Ca Buday Richard Tibor – identitatea sub care il regasim pe același subprefect pe pagina oficiala a UDMR, formațiune care l-a propulsat la varful administrației bucureștene – trece drept un ilustru necunoscut.…

