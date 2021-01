Restricții și mai dure în UK: Se închid şcolile primare din Londra Școlile primare din Londra vor ramane inchise pentru urmatoarele doua saptamani din cauza situației epidemiologice care s-a agravat din cauza noii tulpini de coronavirus. Guvernul britanic a decis inchiderea scolilor primare din Londra, conform Reuters. Zilele trecute ministrul Educației britanic a propus ca școlile gimnazile din UK sa fie in continuare inchise. Gavin Williamson a prezentat insa un plan pentru deschiderea la timp a majoritatii scolilor primare pentru copiii cu varste de sub 11 ani. In regiunea Londrei și in imprejurimi se stabilisa ca școlile primare sa ramana inchise. In ultimele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

