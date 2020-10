Inca doua comune din județul Bistrița-Nasaud au ajuns la o incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 mai mare de 1,5 la mia de locuitori – Milaș și Chiochiș, informeaza Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. In aceasta situație, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat o noua hotarare care cuprinde masuri suplimentare pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus, care se vor aplica in cele doua comune. ”In Milaș și Chiochiș, unitați administrativ-teritoriale unde incidența de imbolnaviri in ultimele 14 zile este mai mare decat 1,5/1000 și mai mica de 3/1000 de…