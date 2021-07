Restricții severe în unele regiuni din Spania din cauza răspândirii variantei Delta Unele regiuni din Spania reimpun restricții anti-Covid in contextul raspandirii masive a variantei Delta a coronavirusului. Principala cauza ar fi tinerii nevaccinați. Mai multe regiuni, printre care și unele de coasta, au reintrodus restricțiile de circulație pe timp de noapte și au restricționat accesul in baruri și cluburi de noapte, informeaza Euronews . Varianta Delta este sursa acestor noi cazuri de imbolnavire. Catalonia și Valencia, doua regiuni de coasta mediteraneene care se confrunta cu creșterea cazurilor in ritm alert, au decis limitarea intalnirilor sociale la cel mult 10 persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele regiuni ale Spaniei reimpun restricții anti-Covid in contextul creșterii numarului de cazuri mai ales printre tinerii nevaccinați. Mai multe regiuni, printre care și unele de coasta, au reintrodus restricțiile de circulație pe timp de noapte și au restricționat accesul in baruri și cluburi de…

- Incidența cazurilor de Covid din Spania s-a dublat in numai o saptamana. Mai multe regiuni cer din nou interzicerea distracțiilor și chiar a circulației pe timp de noapte. Și asta pentru ca majoritatea infectarilor au fost confirmate in randul tinerilor.

- Numarul de contaminari cu noul coronavirus a explodat in Spania in ultimele zile, in special in randul tinerilor, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. In contextul in care vaccinarea se accelereaza, autoritațile se gandesc sa inaspreasca masurile sanitare, mai arata sursa citata. ”Cifrele zilei nu…

- Varianta Delta a Covid-19 care se raspandește cu rapiditate in Marea Britanie este privita cu ingrijorare de mai multe state, care au impus sau se gandesc sa ia masuri contra cetațenilor britanici care calatoresc. Astfel, Portugalia impune carantina pentru 14 zile britanicilor care nu pot dovedi schema…

- Varianta Delta a coronavirusului, cea depistata inițial in India, a devenit dominanta si au crescut cazurile de COVID-19 in zona capitalei Portugaliei, Lisabona, dupa cum anunța autoritațile sanitare. In ultimele 14 zile rata de infectare se apropie de 300 de cazuri la suta de mii de locuitori. Restricțiile…

- Raspandirea cu viteza a așa-zisei variante Delta a coronavirusului, descoperita prima oara in India, ar putea incheia prematur planul de relaxare totala a restricțiilor anunțat anterior de guvernul de la Londra, conform Politico.

- In urma cu putin timp, delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate. In urma testarilor periodice care au loc la Rotterdam Ahoy, organizatorii au depistat cazuri…

- Spania a iesit duminica, oficial, din starea de alerta, o masura care pune punct unor restrictii impuse in vederea incetinirii evolutiei pandemiei de Covid-19. Desi unele comunitati autonome au anuntat ca vor mentine restrictii de mobilitate pe timp de noapte, precum Valencia, Baleares, Canarias, Tara…