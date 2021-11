Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul care intarește restricțiile anti-COVID-19. Se introduce „super certificatul verde” pentru vaccinați și vindecați. De asemenea, vaccinarea devine obligatorie in educație, aparare și securitate. „Super certificatul verde” va fi valabil in perioada 6…

- Consiliul de Miniștri din Italia a dat unda verde decretului care intarește restricțiile anti-COVID-19. Se introduce „super-certificatul verde” pentru vaccinați și vindecați. De asemenea, vaccinarea devine obligatorie in educație, aparare și securitate. „Super-certificatul verde” va fi valabil…

- Noi restricții dure impotriva raspandirii COVID-19 vor fi introduse in Italia. Autoritațile vor sa implementeze un ”super certificat verde”, care poate fi obținut doar de oamenii vaccinați sau trecuți prin boala.

- Certificatul sanitar COVID-19 devine obligatoriu incepand de vineri in Italia pentru toti angajatii, atat in sectorul public cat si in cel privat, o masura menita sa incurajeze vaccinarea, dar care se loveste de opozitia a milioane de salariati, constata intr-un comentariu AFP. Prima tara europeana…

- Consiliul de Stat din Italia a respins solicitarea a patru persoane nevaccinate, care au sustinut ca impunerea documentului incalca confidentialitatea sanatatii. In perioada 15 octombrie - 31 decembrie, Green Pass-ul va fi obligatoriu in Peninsula, pentru a putea merge la munca, noteaza Mediafax.…

- Consiliul de Miniștri din Italia a aprobat decretul-lege pentru obligativitatea certificatului verde la toate locurile de munca. Informația a fost publicata de ANSA, care citeaza surse guvernamentale. Este prima țara din Europa cu o astfel de masura. Certificatul verde va deveni obligatoriu…