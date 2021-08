Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor nou confirmate cu noul coronavirus crește la nivel național și se estimeaza dublarea numarului de cazuri in urmatoarea saptamana. In județul Buzau, comuna Balaceanu este prima localitate in care Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a impus restrictii in valul 4 al pandemiei.…

- De azi au intrat in vigoare mai multe restricții in localitatea Margau din județul Cluj, unde rata de incidența a cazurilor de COVID a depașit 12 la mie iar cea cumulata la 14 zile a trecut de 7,5 la mie.

- Elevii si profesorii din Austria vor fi testati pentru infectia cu coronavirus de trei ori pe saptamana, indiferent daca au fost vaccinati sau nu, in primele trei saptamani ale noul an scolar, informeaza dpa. Dupa aceasta prima etapa, vor fi instituite masuri antiepidemice in functie de incidenta infectarilor…

- Numarul de infectari noi crește, zilnic, incidența a ajuns la 0,10 la mia de locuitori, fața de 0,07 cat a fost in ultimele zile. Daca mai avea cineva vreo indoiala ca valul patru al pandemiei a pus stapanire și pe Romania, datele comunicate zilnic, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) spulbera…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iași, constituit prin Ordinul nr. 241/17.06,2921 al Prefectului județului Iași, intrunit in sedinta extraordinara in data de 23.08.2021Art. 1 Activitatea in baruri. cluburi șii discoteci din comunele Cepleni (2,61) și Rachiteni (2,13), unde incidenta cumulata…

- Noi restrictii sanitare au intrat in vigoare duminica in Israel, avand in vedere cresterea numarului de infectii cu coronavirus, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Mastile sunt din nou obligatorii pentru evenimentele in aer liber cu mai mult de 100 de participanti si chiar si la evenimentele cu mai…

- Arafat a precizat ca cifrele sunt inca mici, dar avand in vedere atat avertismentele specialiștilor, cat și exemplul concret al evoluției rapide din alte state, este de așteptat ca ritmul infectarilor sa creasca. "La 2 la mie se va intampla ceva. Deja anumite activitati se rezerva numai vaccinatilor…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,17 (ieri 0,2); -persoane internate la ATI: 12 (ieri 13); -persoane internate in spital: 87 (ieri 88); -persoane…