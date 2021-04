Restricții ridicate până la ora 2:00 în noaptea de Înviere a catolicilor. Programul slujbelor în Timișoara Anul acesta, noaptea de Inviere pentru catolici va fi intre 3 si 4 aprilie. Slujba de Inviere va putea fi oficiata normal, cu respectarea tuturor masurilor sanitare in vigoare, precum distanțarea fizica intre enoriași și purtarea maștii, iar la biserica se va merge pe jos sau cu un mijloc de transport propriu. Restrictiile in sambata […] Articolul Restricții ridicate pana la ora 2:00 in noaptea de Inviere a catolicilor. Programul slujbelor in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

