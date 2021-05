Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au ridicat restrictiile de circulatie, iar vremea se anunta excelenta. Totusi, chiar daca restrictiile au fost anulate in noaptea de Paste, in timpul slujbelor religioase este necesar ca buzoienii sa respecte distantarea fizica si sa poarte masca sanitara.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat oficial ca restricțiile din noaptea de Inviere se vor ridica, astfel ca toți romanii vor putea circula și dupa ora 22 pentru a putea participa la slujba de Paște, conform tradiției creștine.

- Guvernul a prelungit joi starea de alerta pentru 30 de zile și a adaugat noi prevederi pentru perioada Sarbatorilor de Paște. De asemenea, Hotararea de Guvern prevede limitarea gradului de ocupare in stațiunile de pe litoral la 70%. Potrivit documentului adoptat de Guvern, in noaptea de Inviere sunt…

- Executivul a prelungit astazi starea de alerta pentru 30 de zile și a adaugat noi prevederi pentru perioada Sarbatorilor de Paște. Potrivit documentului adoptat de Guvern, in Noaptea de Inviere sunt ridicate restricțiile de circulație. Astfel, romanii vor putea merge la slujba și pot circula pana la…

- Premierul Florin Cițu va propune ca in noaptea de Paște sa nu fie nicio restricție de circulație. De asemenea, șeful Guvernului vrea ca magazinele sa fie deschise in Vinerea Mare pana la ora 20.00... The post Cițu nu vrea restricții de circulație in noaptea de Inviere. Noile propuneri facute de premier…

- In 2021, noaptea de Inviere pentru catolici va fi intre 3 si 4 aprilie. Slujba de Inviere va putea fi oficiata normal, cu respectarea tuturor masurilor sanitare in vigoare – distanțarea fizica intre enoriași și purtarea maștii, iar la biserica se va merge pe jos sau cu un mijloc de transport propriu.…

- Premierul Florin Cițu a avut miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. In urma discuțiilor s-a stabilit ca in noaptea de Inviere sa fie permisa circulația persoanelor in afara locuinței pana la ora 2.

- Paște 2021 - Noaptea de Inviere / Premierul Florin Citu a spus ca nu urmeaza sa fie instituita o carantina naționala in perioada de Paște.”In luna martie primim 2.6 milioane doze de vaccin. In luna aprilie primim cel puțin 3.1 milioane doze de vaccin.Am avut grija sa aloc resursele necesare ca pana…