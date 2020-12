Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat vineri ca nu exista discutii pentru impunerea unor noi masuri sanitare suplimentare, dar a indemnat populatia sa respecte restrictiile existente pentru ca acestea previn raspandirea chiar si a noii tulpini. „Nu avem discutii…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, i-a avertizat pe cei care considera ca pot petrece sarbatorile de iarna la fel ca și ca in anii trecuți ca-și pun in pericol sanatatea și poate chiar viața, atat a lor cat și a celor din jur. "Nu putem intra in casele oamenilor sa le…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, este de parere ca problemele legat de virusul SARS-CoV-2 nu se vor rezolva pana in vara anului viitor. Acesta a subliniat ca putem ajunge la o „cvasi-normalitate” daca vor fi respectate regulile. Secretarul de stat Raed Arafat susține ca…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat a spus, zilele trecute, ca cel putin pana in primavara sau chiar in vara anului viitor nu va fi rezolvata problema cu noul coronavirus.