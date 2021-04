RESTRICȚII relaxate în peste 40 de localități din Cluj. Vezi unde este permisă circulația până la ora 22:00

În peste 40 de loclalitați din județul Cluj restricțiile sunt relaxate ca urmare a ratei de infectare COVID care este sub 4 la mia de locuitori. Prin urmare, oamenii din aceste localitați pot circula zilnic pâna la ora 22:00, iar magazinele sunt deschise pâna la ora 21:00. De asemenea, salile de fitness și de sport sunt deschise. CITEȘTE ȘI: Rata incidenței COVID este de 5.76 în Cluj-Napoca. Vezi cum stau toate localitațile clujene CITEȘTE ȘI: Rata incidențeieste de 5.76 în Cluj-Napoca. Vezi cum stau toate localitațile clujene În aceste loclaitați restricțiile sunt mult mai relaxate, iar restricțiile de circulație nu… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

