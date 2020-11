Restricții prelungite în Grecia: Cât va mai dura lockdown-ul In Grecia s-a luat decizia ca lockdown-ul sa fie prelungit. Decizia a fost luata din cauza presiunii care se pune asupra sistemului de sanatate din Grecia. Sistemul sanitar din Grecia este sufocat de numarul mare de cazuri de Covid-19. Autoritațile au luat decizia ca lockdown-ul sa fie prelungit pe teritoriul Greciei pana la data de 7 decembrie. „Povara epidemiologica ramane ridicata(…)Exista semne incipiente de reducere a numarului de cazuri de coronavirus. Daca acest ritm descrescator continua, presiunea asupra sistemului public de sanatate va scadea si putem lua in considerare un plan de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

