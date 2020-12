Restricții prelungite de sărbători: Noi reguli introduse în Franța Țarile din vestul Europei, puternic afectate de valul doi al pandemiei, incep sa inaspreasca restricțiile de teama unui eventual val trei. In Franța spre exemplu, restricțiile vor fi prelungite și de sarbatori. Țara este prima din Europa care a anunțat ca de Revelion sunt interzise petrecerile in aer liber. Mulți dintre parizieni obișnuiesc sa petreaca trecerea dintre ani pe strada. Premierul Franței, Jean Castex, a anunțat ca restricțiile legate de circulația pe timpul nopții vor fi prelungite și dupa data de 15 decembrie. Conform noilor reguli, francezii nu vor avea voie sa iasa din case dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

