- Administratia din Amsterdam a luat masuri de urgenta pentru a face fata numarului mare de turisti care viziteaza orasul, a anuntat marti municipalitatea, potrivit DPA. Masurile vor permite autoritatilor sa penalizeze chiar si infractiunile minore si sa dea amenzi pe loc. In Cartierul Rosu din Amsterdam,…

- Europa de Vest le ofera iubitorilor de calatorii o mare diversitate de atracții in materie de orașe moderne, laolalta cu locuri incarcate de istorie, peisaje uluitoare și o cultura impresionanta. Regiunea cunoscuta sub denumirea de Benelux, formata in urma unei uniuni economice a Olandei cu Belgia și…

- Poluarea, aglomeratia si teama ca obiectivele sa fie distruse sunt principalele motive pentru care turismul da batai de cap autoritatilor. Insa, e drept, tot turismul aduce bani comunitaților locale si ajuta la inființarea de locuri de munca. Astfel ca, in diferite zone ale lumii, se incearca mentinerea…

- Catalin Morosanu si Freddy Kemayo au ridicat sala in picioare. Cei doi au schimbat zeci de lovituri in uralele asistentei. In ultima repriza, Morosanu a lovit mai mult si mai clar cu bratele, in timp ce Kemayo si-a incercat sansa cu lovitura de genunchi care i-a adus victoria prin KO in primul meci,…

- Orașul scoțian Edinburgh, o oaza a turismului in zona, cere puterile legale necesare pentru a impune o taxa de turism pe camerele de hotel. Susținatorii masurii vad aceasta opțiune ca o soluție la numarul imens de vizitatori cu care se confrunta localitatea.

- Soferii care circula pe autostrada A1 in Timis vor trebui sa aiba grija in trafic. In urmatoarele zile se vor efectua lucrari la carosabil intre Lugoj si Remetea Mare. Conform informatiiilor de la Directia de Drumuri si Poduri Timisoara, se circula cu restricții și in aceasta saptamana pe autostrada…

- Organizarea in zona Palatului Culturii a concertelor incluse in cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional al Educației impune o serie de modificari și restricții de circulație. Astfel, de astazi dimineața pana luni, 21 mai, la ora 24.00, se inchide circulația auto, funcție de necesitați, intre…